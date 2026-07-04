Сергей Бобровский: «Торонто — это столица хоккея. “Лифс” поверили в меня и дали возможность присоединиться к легендарному клубу»

«Прежде всего, я рад этой возможности. “Лифс” поверили в меня и дали отличную возможность присоединиться к легендарному клубу, стать частью исторической организации.
На мой взгляд, Торонто — это столица хоккея. Болельщики здесь очень активны, на арене будет великолепная атмосфера, и я этому рад.
Это большая ответственность, я с нетерпением жду момента, когда смогу помочь команде побеждать", — сказал Бобровский.
Бобровский о переходе в «Торонто»: «Думал, останусь во “Флориде”. Это бизнес, уважаю решение клуба. Никаких претензий, это были невероятные 7 лет».