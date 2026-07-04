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Сергей Бобровский: «Торонто — это столица хоккея. “Лифс” поверили в меня и дали возможность присоединиться к легендарному клубу»

Вратарь «Торонто» Сергей Бобровский прокомментировал свой переход в канадский клуб. 37-летний россиянин подписал контракт на 3 года и 7 млн долларов за сезон.

Источник: Спортс‘’

«Прежде всего, я рад этой возможности. “Лифс” поверили в меня и дали отличную возможность присоединиться к легендарному клубу, стать частью исторической организации.

На мой взгляд, Торонто — это столица хоккея. Болельщики здесь очень активны, на арене будет великолепная атмосфера, и я этому рад.

Это большая ответственность, я с нетерпением жду момента, когда смогу помочь команде побеждать", — сказал Бобровский.

Бобровский о переходе в «Торонто»: «Думал, останусь во “Флориде”. Это бизнес, уважаю решение клуба. Никаких претензий, это были невероятные 7 лет».