Карбери о новичках «Вашингтона»: «Теперь мы сможем полагаться на все 4 звена. Игровое время у многих сократится, и это неплохо»

"Теперь мы сможем гораздо чаще полагаться на все четыре звена. Думаю, игровое время многих хоккеистов сократится, и это, на мой взгляд, неплохо.
Например, если Том Уилсон будет проводить на льду 16 минут за матч, насколько эффективнее станет его игра в меньшинстве? Он сможет активнее бороться за шайбу и выводить ее из зоны.
Мы стали командой, которая может рассчитывать на глубину состава", — сказал Карбери.
Карбери об Овечкине: «Он продолжит совершать невозможное и будет очень результативным, помогая нам побеждать. Так я это вижу».