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Карбери о новичках «Вашингтона»: «Теперь мы сможем полагаться на все 4 звена. Игровое время у многих сократится, и это неплохо»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал усиление команды в межсезонье. Клуб заполучил форвардов Алекса Така, Джордана Кайру и Буна Дженнера.

Источник: Спортс‘’

"Теперь мы сможем гораздо чаще полагаться на все четыре звена. Думаю, игровое время многих хоккеистов сократится, и это, на мой взгляд, неплохо.

Например, если Том Уилсон будет проводить на льду 16 минут за матч, насколько эффективнее станет его игра в меньшинстве? Он сможет активнее бороться за шайбу и выводить ее из зоны.

Мы стали командой, которая может рассчитывать на глубину состава", — сказал Карбери.

Карбери об Овечкине: «Он продолжит совершать невозможное и будет очень результативным, помогая нам побеждать. Так я это вижу».