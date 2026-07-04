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Заврагин о «Филадельфии»: «Сейчас все мысли о “Металлурге”. Переход в такой клуб — вызов»

Вратарь Егор Заврагин прокомментировал обмен из СКА в «Металлург».

Источник: Спортс‘’

В прошлом FONBET чемпионате КХЛ он провел 12 матчей, пропуская в среднем 2,63 шайбы и отражая 91,9% бросков. Также голкипер сыграл 18 матчей при 94,9% сэйвов за «СКА-ВМФ» в Olimpbet ВХЛ.

— Егор, как состоялся ваш обмен?

— Сначала позвонил агент, сказал, что СКА и «Металлург» ведут переговоры об обмене. Потом стало ясно, что вместе с защитником Егором Зеленовым отправляемся в «Магнитку».

— Ваша реакция?

— «Металлург» — один из постоянных лидеров КХЛ, в прошлом сезоне выиграл чемпионат, два года назад — Кубок Гагарина. Понятно, что переход в клуб такого уровня — вызов для любого профессионала.

— Кто-нибудь из «Металлурга» вас поприветствовал?

— Сразу после обмена позвонил тренер вратарей «Металлурга» Клемен Мохорич. Познакомились, он обратил внимание на пару деталей.

Потом был короткий разговор со спортивным директором «Металлурга» Евгением Николаевичем Бирюковым и главным тренером Андреем Владимировичем Разиным.

— Вас не так давно задрафтовала «Филадельфия», смотрите в сторону НХЛ?

— Сейчас все мысли о сезоне в «Металлурге», на данном этапе смотрю только в КХЛ, — сказал Заврагин.