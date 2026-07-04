Тамбиев об алкоголе: «В “Адмирале” одного тренера два раза простил. Первый раз я его выгнал, но он пошел через директора — меня уговорили»

— Честно говоря, в прошлом году в «Адмирале» одного тренера два раза простил. Не буду называть его фамилию. Первый раз я его уже выгнал, но он пошел через господина Ана (бывший гендиректор клуба — Спортс«“), меня уговорили: “Мы все люди, давайте оставим”. Я сказал: “Люди не меняются, будет второй раз”.