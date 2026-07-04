Генменеджер «Виннипега» о подписании Скиннера: «Хеллибак по-прежнему игрок “Джетс”, нет обновлений по этому вопросу. Наш план — побеждать»

Ранее канадский клуб заключил контракт с голкипером Стюартом Скиннером, а также подписал защитника Марио Ферраро.
«Хеллибак — игрок “Джетс”. На данный момент нет никаких обновлений по этому вопросу. Наш план — побеждать.
Мы рады возможности заполучить Скиннера, мы были сосредоточены на этом. Я не думаю, что есть какой-то план А, Б или В относительно того, что будет дальше.
1 июля у вас есть уникальная возможность усилить команду, ничего не отдавая взамен. Это сложный день, но нам удалось заполучить две наших главных цели", — сказал Чевелдэйофф.
«Баффало» хочет выменять Хеллибака у «Виннипега». Стороны ведут переговоры (The Fourth Period).