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Генменеджер «Виннипега» о подписании Скиннера: «Хеллибак по-прежнему игрок “Джетс”, нет обновлений по этому вопросу. Наш план — побеждать»

Генеральный менеджер «Виннипега» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал действия клуба на рынке свободных агентов и статус вратаря Коннора Хеллибака.

Источник: Спортс‘’

Ранее канадский клуб заключил контракт с голкипером Стюартом Скиннером, а также подписал защитника Марио Ферраро.

«Хеллибак — игрок “Джетс”. На данный момент нет никаких обновлений по этому вопросу. Наш план — побеждать.

Мы рады возможности заполучить Скиннера, мы были сосредоточены на этом. Я не думаю, что есть какой-то план А, Б или В относительно того, что будет дальше.

1 июля у вас есть уникальная возможность усилить команду, ничего не отдавая взамен. Это сложный день, но нам удалось заполучить две наших главных цели", — сказал Чевелдэйофф.

«Баффало» хочет выменять Хеллибака у «Виннипега». Стороны ведут переговоры (The Fourth Period).