Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Лев Лещенко о новом контракте Овечкина: «Его спортивное долголетие удивляет, он в прекрасной форме. Слава богу, что он продолжает карьеру»

84-летний народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал новый контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном».

Источник: Спортс‘’

"Я рад за него, он достойный человек, и слава богу для нашего хоккея, что он продолжает карьеру.

Его спортивное долголетие удивляет, он в прекрасной форме. Дай бог ему здоровья на все соревнования, благополучия. Он очень правильный и симпатичный человек в своих поступках.

Он спортивный долгожитель, живет правильной жизнью", — сказал Лещенко.

Лещук сравнил популярность Овечкина и Трампа: «Александра в Европе и Азии особо не знают, они хоккей мало смотрят. Трампа знают все».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше