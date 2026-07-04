Лев Лещенко о новом контракте Овечкина: «Его спортивное долголетие удивляет, он в прекрасной форме. Слава богу, что он продолжает карьеру»

"Я рад за него, он достойный человек, и слава богу для нашего хоккея, что он продолжает карьеру.
Его спортивное долголетие удивляет, он в прекрасной форме. Дай бог ему здоровья на все соревнования, благополучия. Он очень правильный и симпатичный человек в своих поступках.
Он спортивный долгожитель, живет правильной жизнью", — сказал Лещенко.
Лещук сравнил популярность Овечкина и Трампа: «Александра в Европе и Азии особо не знают, они хоккей мало смотрят. Трампа знают все».
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