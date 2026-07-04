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«Автомобилист» не может договориться с Гущиным о контракте. «Ак Барс» претендует на экс-форварда «Сан-Хосе» и «Колорадо» («СЭ»)

По информации «Спорт-Экспресса», «Автомобилист» не может согласовать контракт с форвардом Данилом Гущиным.

Источник: Спортс‘’

24-летний россиянин стал свободным агентом 1 июля, когда истек срок его соглашения с «Колорадо».

Отмечается, что Гущиным интересуются другие клубы КХЛ. Одним из претендентов называют «Ак Барс».

Нападающий играл в Северной Америке с 2018 года. На его счету 18 матчей и 5 (2+3) очков в НХЛ, а также 238 игр и 183 (89+94) очка в АХЛ.

В прошлом сезоне Гущин провел 52 матча за «Колорадо Иглс» и набрал 32 (18+14) очка.

Гущин не получил квалификационное предложение от «Колорадо». Форвард стал свободным агентом.