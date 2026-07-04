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«Анахайм» хотел предложить Карлссону 10−12 млн долларов в год по новому контракту. «Филадельфия» сделала оффер-шит на 18 млн за сезон (Кевин Уикс)

Как сообщает инсайдер ESPN Кевин Уикс со ссылкой на источники, «Анахайм» хотел предложить Лео Карлссону и Каттеру Готье новые контракты со средней годовой зарплатой в 10−12 млн долларов.

Оба форварда — ограниченно свободные агенты. 21-летний швед принял оффер-шит от «Филадельфии» на 90 млн долларов за 5 лет и станет самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.

В прошлой регулярке он провел 70 матчей и набрал 67 (29+38) очков. В плей-офф — 12 игр и 11 (4+7) результативных действий.

У Готье 69 (41+28) очков за 76 игр в чемпионате и 12 (4+8) баллов в 12 матчах Кубка Стэнли. Отметим, что он недоступен для оффер-шита, поскольку провел только два сезона в НХЛ.

Минтюкову сделали оффер-шит. Защитник «Анахайма» еще не принял контрактное предложение (PuckPedia).