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Быков о новом контракте Овечкина: «Александр — профессионал, прекрасно чувствует свой организм и хочет продлить желание играть и получать от этого удовольствие!»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о продлении контракта нападающего Александра Овечкина с «Вашингтоном».

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард заключил договор на год и может заработать до 9 млн долларов за сезон.

"Каждый спортсмен старается продлить свою спортивную жизнь, и на хорошем уровне! Только он может чувствовать свой организм, готов ли еще справляться с нагрузками на высоком уровне.

Александр — профессионал, прекрасно чувствует свой организм и хочет еще продлить это желание играть и получать от этого истинное удовольствие!

Такие ощущения, как на льду, в будущем трудно найти в повседневной жизни! Поэтому каждый спортсмен старается продлевать этот момент завершения как можно дольше и дальше", — сказал Быков.

Овечкин продолжает карьеру! Неужели «Вашингтон» поборется за титул?

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