Быков о новом контракте Овечкина: «Александр — профессионал, прекрасно чувствует свой организм и хочет продлить желание играть и получать от этого удовольствие!»

40-летний форвард заключил договор на год и может заработать до 9 млн долларов за сезон.
"Каждый спортсмен старается продлить свою спортивную жизнь, и на хорошем уровне! Только он может чувствовать свой организм, готов ли еще справляться с нагрузками на высоком уровне.
Александр — профессионал, прекрасно чувствует свой организм и хочет еще продлить это желание играть и получать от этого истинное удовольствие!
Такие ощущения, как на льду, в будущем трудно найти в повседневной жизни! Поэтому каждый спортсмен старается продлевать этот момент завершения как можно дольше и дальше", — сказал Быков.
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