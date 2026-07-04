Александр Радулов: «Овечкин 100% побьет рекорд Гретцки. Удачи ему и главное — без травм»

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).
2 июля 40-летний форвард заключил новый договор с «Кэпиталс» на год.
— Удачи ему и главное — без травм. Я думаю, Овечкин 100% побьет рекорд Гретцки.
— Верите, что когда‑то он окажется в КХЛ?
— Это уже как он захочет. Главное, чтобы ему было хорошо. Думаю, Овечкин заслужил право выбирать и — что бы он ни выбрал — мы должны это уважать, — сказал Радулов.
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