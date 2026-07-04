Анкудинов об Овечкине: «Вашингтону» будет тяжело оправиться, когда он уйдет. Заменить такого, как Александр, невозможно. Это фигура космического уровня, таких в мире единицы"

40-летний игрок заключил договор на год и может заработать до 9 млн долларов за сезон.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
— Победа в Кубке Стэнли станет основной мотивацией после того, как Овечкин побьет рекорд Гретцки?
— С мотивацией в НХЛ проблем вообще нет. Из того, что я читаю в интервью, из общения с теми, кто там играл или играет, деньги особо не важны. Там думают чуть по-другому, мыслят победой в Кубке Стэнли, а не зарплатами.
Овечкин свое уже заработал, он уже сказал, что по-прежнему любит хоккей. И такие слова дорогого стоят. Наше поколение выросло на игре Овечкина, новое поколение тоже имеет такую возможность смотреть на него.
На примере таких людей, как Овечкин, надо учиться, писать про него книги и снимать фильмы. Человек в 40 лет сохраняет любовь к своему виду спорта, не изменяет себе, остается в топе. Он провел 21 сезон в НХЛ на высочайшем уровне, побил множество рекордов, выиграл Кубок Стэнли. И все это в составе одного клуба.
И новый контракт ему дали не как сбитому летчику, чтобы он забил недостающие голы, а как хоккеисту, на которого рассчитывают в новом сезоне. «Вашингтону», когда Овечкин уйдет, будет тяжело оправиться. Купить хороших и звездных игроков можно, но заменить такого, как Александр, невозможно. Это фигура космического уровня, таких в мире единицы, — сказал Анкудинов.