Анкудинов об Овечкине: «Вашингтону» будет тяжело оправиться, когда он уйдет. Заменить такого, как Александр, невозможно. Это фигура космического уровня, таких в мире единицы"

На примере таких людей, как Овечкин, надо учиться, писать про него книги и снимать фильмы. Человек в 40 лет сохраняет любовь к своему виду спорта, не изменяет себе, остается в топе. Он провел 21 сезон в НХЛ на высочайшем уровне, побил множество рекордов, выиграл Кубок Стэнли. И все это в составе одного клуба.