Третьяк о новом контракте Овечкина: «Болельщики бы ему не простили, если бы он ушел. У него есть мотивация побить рекорд, который никто не превзойдет много лет. Уйти и не добиться этого он не см

Это очень трудно в его годы, я сам это знаю. Когда я в 32 года заканчивал карьеру, я выиграл все что можно, и мотивации уже не было. А у него есть мотивация побить рекорд, который никто не превзойдет много лет. Уйти и не добиться этого он не смог бы.