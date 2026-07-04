Третьяк о новом контракте Овечкина: «Болельщики бы ему не простили, если бы он ушел. У него есть мотивация побить рекорд, который никто не превзойдет много лет. Уйти и не добиться этого он не см

40-летний игрок заключил договор на год и может заработать до 9 млн долларов за сезон.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Я считаю, что подписать контракт еще на один год — очень правильное решение. Болельщики бы ему не простили, если бы он ушел. Да и сам бы он этого не простил себе. У него есть огромная мотивация.
Это очень трудно в его годы, я сам это знаю. Когда я в 32 года заканчивал карьеру, я выиграл все что можно, и мотивации уже не было. А у него есть мотивация побить рекорд, который никто не превзойдет много лет. Уйти и не добиться этого он не смог бы.
Конечно, хочется отдохнуть, он устал после сезона, но у него есть серьезная перспектива и есть мотивация, и он все сделает", — сказал Третьяк.