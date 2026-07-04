Познер о новом контракте Овечкина: «НХЛ — лучшая хоккейная лига мира. Раз там готовы давать ему возможность играть, это очень хорошо. Снимаю перед ним шляпу»

40-летний игрок заключил договор на год и может заработать до 9 млн долларов за сезон.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
«Раз “Вашингтон” готов заключить с Овечкиным новый контракт, значит, я снимаю перед ним шляпу. Молодец! Это очень хорошо.
НХЛ — лучшая хоккейная лига мира. Раз там готовы давать ему возможность играть, то это очень хорошо", — сказал Познер.
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