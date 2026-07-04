Сушинский о новом контракте Овечкина: «Правильное решение, он главное лицо НХЛ. Полные трибуны будут ждать рекорд, “Вашингтон” заработает массу денег»

40-летний игрок заключил договор на год и может заработать до 9 млн долларов за сезон.
"Овечкин — главное лицо НХЛ, он представитель лиги с маркетинговой точки зрения. Я сомневался, что он продлит контракт. Но это, конечно же, абсолютно правильное решение, учитывая, что до рекорда осталось всего 10 шайб.
Полные трибуны будут ждать этот рекорд, клуб заработает массу денег на нем, поэтому здесь только бизнес!" — сказал Сушинский.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
Овечкин продолжает карьеру! Неужели «Вашингтон» поборется за титул?