Фетисов об Овечкине: «НХЛ не могла его потерять. Ему осталось 12 шайб до еще одного рекорда Гретцки, весь мир будет следить за этим»

Ранее россиянин продлил соглашение с «Кэпиталс» на год.
«Не удивлен, что “Вашингтон” продлил контракт с Овечкиным. Александр — звезда НХЛ. Лига не могла себе позволить его потерять.
Тем более Овечкину осталось всего 12 шайб до еще одного рекорда Гретцки. За этим опять будет следить весь мир. Думаю, сил у Овечкина еще достаточно, и он проведет сезон на высоком уровне", — сказал Фетисов.
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