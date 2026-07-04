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Фетисов об Овечкине: «НХЛ не могла его потерять. Ему осталось 12 шайб до еще одного рекорда Гретцки, весь мир будет следить за этим»

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не удивился, узнав о новом контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном».

Источник: Спортс‘’

Ранее россиянин продлил соглашение с «Кэпиталс» на год.

«Не удивлен, что “Вашингтон” продлил контракт с Овечкиным. Александр — звезда НХЛ. Лига не могла себе позволить его потерять.

Тем более Овечкину осталось всего 12 шайб до еще одного рекорда Гретцки. За этим опять будет следить весь мир. Думаю, сил у Овечкина еще достаточно, и он проведет сезон на высоком уровне", — сказал Фетисов.

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