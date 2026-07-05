Данис Зарипов: «Будем надеяться, что Овечкин вернется играть в Россию как минимум на год»

Ранее сообщалось, что 40-летний форвард подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном».
"Конечно, поддерживаем связь с Александром. Я ждал, что он продлит контракт еще на год и очень рад этому.
Думаю, что он добьет все те задачи, которые перед собой поставил, и вернется играть в Россию как минимум на год. Будем на это надеяться, решение будет только за ним", — сказал Зарипов.
Овечкин всю карьеру в НХЛ проводит за «Вашингтон».
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