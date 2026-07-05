Третьяк о контракте Овечкина и «Вашингтона»: «Пошел за рекордом. Саша точно побьет рекорд Гретцки. Надо пожелать здоровья и удачи»

«Овечкин точно побьет абсолютный рекорд Гретцки в этом сезоне. Наверное, поэтому Саша и продлил контракт с “Вашингтоном” — пошел за рекордом. Саше надо пожелать, самое главное, здоровья и удачи», — сказал Третьяк.
Овечкин — лучший снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
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