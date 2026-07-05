Алекс Так: «В предвкушении того, что смогу поиграть с Овечкиным год. Величайший снайпер»

"Я понятия не имел, что он возвращается в команду, пока он не написал об этом в чате. Так я и узнал — из группового чата. Я не сидел в соцсетях или где-то еще.
Я в предвкушении того, что смогу поиграть с ним год. Он, конечно, многое дает команде. Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и величайший снайпер в истории НХЛ. Плюс есть множество неосязаемых факторов — например, его лидерство в раздевалке", — сказал Так в эфире 106.7 The Fan.
В июне «Вашингтон» обменял Така из «Баффало». В четверг 40-летний Овечкин подписал с «Кэпиталс».
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