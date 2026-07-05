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Тренер Малкина по физподготовке: «Сейчас он в лучшей форме, чем пять лет назад»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подходит к новому сезону НХЛ в отличной физической форме, заявил тренер хоккеиста по физподготовке Дмитрий Яшанькин.

Источник: Спортс‘’

"Скоро ему исполнится 40 лет. Сейчас он находится в лучшей физической форме, чем пять лет назад.

Если в начале спортивной карьеры можно положиться на талант и молодость, то в возрасте после 35 лет ребята осознанно подходят к своей подготовке, относятся более разумно к своему телу, и это позволяет им показывать еще лучший результат", — сказал Яшанькин.

39-летний форвард подписал с «Питтсбургом» новый контракт на один год. Малкин выступает за «Пингвинс» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли.

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