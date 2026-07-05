Вячеслав Быков: «Овечкин — уникальный спортсмен. В КХЛ он будет одним из лучших и в 45 лет»

Возвращение в «Динамо»? Это была бы красивая история. У Александра огромное количество болельщиков в России. Внимание к «Динамо» будет запредельным в таком случае. Что касается возраста, Александр будет одним из лучших в КХЛ и в 45 лет. Это большой мастер", — сказал Быков.