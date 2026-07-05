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Вячеслав Быков: «Овечкин — уникальный спортсмен. В КХЛ он будет одним из лучших и в 45 лет»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высоко отозвался об Александре Овечкине, который продлил контракт с «Вашингтоном» до конца сезона-2026/27.

Источник: Спортс‘’

"Овечкин — уникальный спортсмен, который знает и чувствует свое тело на сто процентов. Он держит высочайший уровень игры на протяжении двух десятилетий. Думаю, о каком-то резком спаде говорить не придется.

Возвращение в «Динамо»? Это была бы красивая история. У Александра огромное количество болельщиков в России. Внимание к «Динамо» будет запредельным в таком случае. Что касается возраста, Александр будет одним из лучших в КХЛ и в 45 лет. Это большой мастер", — сказал Быков.

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