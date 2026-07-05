Дэвид Немировски: «Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф в этом сезоне. Предсказываю, что он забросит более 30 шайб»

40-летний игрок заключил договор на год и может заработать до 9 млн долларов за сезон.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
«Не думаю, что кто-то был удивлен. Я уверен, что он сказал “Вашингтон Кэпиталс” перед драфтом и получением статуса свободного агента, к какому пути он склоняется.
В этом сезоне он побьет рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф — до него ему осталось 10 шайб. Я предсказываю, что в этом сезоне он забьет более 30 голов", — сказал Немировски.
8 качеств в основе величия Овечкина.