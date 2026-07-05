Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Чтобы стать королем на все времена надо побить и рекорд с учетом плей-офф, точно сто лет никто к нему близко не подберется»

40-летний игрок заключил договор на год и может заработать до 9 млн долларов за сезон.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
— Вячеслав Александрович, Овечкин заключил контракт, как вы ему и советовали. Но почему тянули, ждали его ответа?
— В «Вашингтоне» все правильно сделали, это же тоже пиар-акция. С этим там проблем нет. Я думаю, они предварительно обо всем договорились.
— То есть специально взяли паузу?
— Правильное решение с точки зрения «Вашингтона» и Саши — именно продлить на год контракт, добиться всех этих рекордов. Отблагодарить тем самым и болельщиков, и команду и войти в историю. Тоже немаловажный фактор — отыграть карьеру в одном клубе мало кому удавалось с таким фантастическим результатом. Так что все правильно.
— Сначала он побил рекорд по голам в регулярках, теперь идет на общий рекорд. А какой больше ценится?
— Здесь как больше-меньше? Каждый ценен. Но по совокупности он круче, потому что там же еще и включаются важные голы плей-офф, они, наверное, более ценные, чем регулярка. В плей-офф еще надо попасть…
Поэтому я думаю, чтобы совсем стать королем на все времена надо побить и этот рекорд, точно сто лет никто к нему близко не подберется. Поэтому есть цель, есть история, есть понимание, как это сделать. Так что я просто порадовался еще раз за и «Вашингтон Кэпиталс», и за Александра Михайловича Овечкина. Так что они молодцы, — сказал Фетисов.