Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Чтобы стать королем на все времена надо побить и рекорд с учетом плей-офф, точно сто лет никто к нему близко не подберется»

Поэтому я думаю, чтобы совсем стать королем на все времена надо побить и этот рекорд, точно сто лет никто к нему близко не подберется. Поэтому есть цель, есть история, есть понимание, как это сделать. Так что я просто порадовался еще раз за и «Вашингтон Кэпиталс», и за Александра Михайловича Овечкина. Так что они молодцы, — сказал Фетисов.