Фетисов о новом контракте Овечкина: «Негоже заканчивать карьеру, не попав в плей-офф. Деньги, которые могли бы ему предназначаться, идут на усиление “Вашингтона”

40-летний россиянин подписал соглашение на год. Его зарплата составит 4,25 млн долларов за сезон, еще 4,75 млн он получит, если проведет более 10 матчей в предстоящем регулярном чемпионате НХЛ.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
— Они поступили, как вы и говорили: контракт на год и обязательно с «Вашингтоном».
— Да, контракт здесь не имел никакого значения, я имею в виду цифру как таковую.
— Там какие-то бонусы…
— Больше формально. Эти деньги, которые могли бы ему предназначаться, идут как раз на усиление команды. Там же нет возможности раздавать бюджет, как хочешь. Там есть строгий потолок зарплат.
И это шаг доброй воли Саши, потому что он где-то отказался от прямого контракта. И эти деньги, которые входят в общую сумму, идут как раз на развитие. Они там кого-то подкупили уже за это время. То есть все правильно.
— Он и поставил цель, говорит: ребята, возвращаюсь, будем биться за попадание в Кубок Стэнли.
— Да, негоже заканчивать карьеру, скажем, не попав в плей-офф. Я думаю, что хороший классический пример того, как вести хозяйство, а с другой стороны, как относиться к клубу, который тебе дал шанс стать самым великим в истории. Так что здесь есть такой проект, — сказал Фетисов.