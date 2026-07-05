На Украине мобилизовали четверых хоккеистов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Четверо хоккеистов украинского клуба «Кременчуг» мобилизовали в ВСУ, сообщило украинское издание «Новости.LIVE».
В воскресенье портал OBOZ со ссылкой на украинского хоккеиста Никиту Коваленко сообщил, что вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко и нападающий клуба «Кременчуг» Егор Безуглый были мобилизованы в ВСУ после похода в магазин ночью во время комендантского часа.
«В ВСУ мобилизовали четырех хоккеистов ХК “Кременчуг”… Сначала сообщалось о вратаре Эдуарде Захарченко и нападающем Егоре Безуглом, а впоследствии стало известно еще о двух хоккеистах — Юрии Мироненко и Богдане Поддубном», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Новости.LIVE».
Издание отмечает, что ни военкомат, ни хоккейный клуб «Кременчуг» ситуацию пока официально не комментировали.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.