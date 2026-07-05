Никита Щитов: «Рад, что в НХЛ есть такие ветераны, как Овечкин и Малкин. Здорово, что Александр останется в “Вашингтоне”, цель у него одна — побить рекорд Гретцки»

40-летний игрок заключил договор на год и может заработать до 9 млн долларов за сезон.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Цель у Овечкина одна — побить рекорд Гретцки по голам. Никто не сомневался, что Александр подпишет контракт. Я был в этом уверен.
Рад, что в НХЛ есть такие ветераны, как он и Малкин. Здорово, что Овечкин останется в «Вашингтоне». Может, это будет его последний сезон. Посмотрим, как он его проведет", — сказал Щитов.
Напомним, Малкин подписал новый однолетний контракт с «Питтсбургом» 26 мая.