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Никита Щитов: «Рад, что в НХЛ есть такие ветераны, как Овечкин и Малкин. Здорово, что Александр останется в “Вашингтоне”, цель у него одна — побить рекорд Гретцки»

Бывший защитник клубов FONBET КХЛ Никита Щитов высказался о продлении контракта нападающего Александра Овечкина с «Вашингтоном».

Источник: Спортс‘’

40-летний игрок заключил договор на год и может заработать до 9 млн долларов за сезон.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

"Цель у Овечкина одна — побить рекорд Гретцки по голам. Никто не сомневался, что Александр подпишет контракт. Я был в этом уверен.

Рад, что в НХЛ есть такие ветераны, как он и Малкин. Здорово, что Овечкин останется в «Вашингтоне». Может, это будет его последний сезон. Посмотрим, как он его проведет", — сказал Щитов.

Напомним, Малкин подписал новый однолетний контракт с «Питтсбургом» 26 мая.

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