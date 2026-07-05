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Матюк о драфте: «Даже не думал, что меня выберут “Айлендерс”. Общался со скаутами “Колорадо”, “Вашингтона”, “Сиэтла” и “Питтсбурга”. Классные эмоции испытал»

Нападающий системы «Торпедо» Артем Матюк высказался о том, что «Айлендерс» выбрали его на драфте НХЛ-2026 под общим 173-м номером.

— У нас был кемп в Майами, жили все в отеле, за драфтом наблюдали в отеле, в общем зале. Классные эмоции испытал, было приятно видеть свою фамилию, поздравили в первую очередь родные и близкие.

Представители клуба сказали, что очень рады видеть меня в своей команде и ждут меня в тренировочном лагере. Даже не думал, что меня задрафтуют «Айлендерс». Общался со скаутами «Колорадо», «Вашингтона», «Сиэтла» и «Питтсбурга».

— Что значит для тебя быть выбранным на драфте НХЛ?

— Да в принципе ничего, просто приятно, что твою игру оценили на уровне НХЛ. Не важно, драфтован ты или нет, нужно продолжать работать над собой каждый день и отдаваться хоккею на все 100%, — сказал Матюк.