В «Виннипеге» ожидают, что Перфетти обратился в арбитраж (Дэвид Паньотта)

Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.
«По информации источника в “Виннипеге”, похоже, что “Джетс” ожидают, что Коул Перфетти сегодня подаст заявление в арбитраж», — написал Паньотта.
Ограниченно свободный агент пока не смог договориться со своим клубом о новом контракте.
В сезоне-2025/26 Перфетти провел 68 матча и набрал 32 (12+20) очка.
Последние два года он зарабатывал в «Виннипеге» по 3,25 млн долларов за сезон. Напомним, игрок вправе продлить соглашение со своим клубом до начала разбирательств.