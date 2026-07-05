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В «Виннипеге» ожидают, что Перфетти обратился в арбитраж (Дэвид Паньотта)

Нападающий «Виннипега» Коул Перфетти, вероятно, обратится в арбитраж по зарплате.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.

«По информации источника в “Виннипеге”, похоже, что “Джетс” ожидают, что Коул Перфетти сегодня подаст заявление в арбитраж», — написал Паньотта.

Ограниченно свободный агент пока не смог договориться со своим клубом о новом контракте.

В сезоне-2025/26 Перфетти провел 68 матча и набрал 32 (12+20) очка.

Последние два года он зарабатывал в «Виннипеге» по 3,25 млн долларов за сезон. Напомним, игрок вправе продлить соглашение со своим клубом до начала разбирательств.