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Щитов о Федотове в «Спартаке»: «Очень хочется, чтобы у Ивана получилось. У него был упущенный год после блестящего сезона. Ему было тяжело вернуться на прежний уровень»

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов оценил переход в клуб голкипера Ивана Федотова.

Источник: Спортс‘’

Вратарь играл в АХЛ в прошлом сезоне. 2 июля «Спартак» объявил о подписании 2-летнего контракта с экс-вратарем ЦСКА.

"У Федотова был упущенный год после блестящего сезона. Ему было тяжело вернуться на прежний уровень. Может быть, у него что-то не так сработало с точки зрения психологии.

Очень хочется, чтобы у Ивана вновь получилось, чтобы он снова заиграл на своем высоком уровне. Это классный вратарь. Дай бог, чтобы возвращение получилось хорошим, и чтобы Федотов усилил не только «Спартак», но и КХЛ.

Я думаю, у него должно все получиться. Главное, чтобы у Федотова с психологией все было в порядке", — сказал Щитов.

Федотов — обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, лучший вратарь Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2021/22, серебряный призер Олимпийских игр.

Напомним, из-за пребывания в армии Федотов полностью пропустил сезон-2022/23.