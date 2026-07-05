Щитов о Федотове в «Спартаке»: «Очень хочется, чтобы у Ивана получилось. У него был упущенный год после блестящего сезона. Ему было тяжело вернуться на прежний уровень»

Очень хочется, чтобы у Ивана вновь получилось, чтобы он снова заиграл на своем высоком уровне. Это классный вратарь. Дай бог, чтобы возвращение получилось хорошим, и чтобы Федотов усилил не только «Спартак», но и КХЛ.