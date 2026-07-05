Щитов о Федотове в «Спартаке»: «Очень хочется, чтобы у Ивана получилось. У него был упущенный год после блестящего сезона. Ему было тяжело вернуться на прежний уровень»

Вратарь играл в АХЛ в прошлом сезоне. 2 июля «Спартак» объявил о подписании 2-летнего контракта с экс-вратарем ЦСКА.
"У Федотова был упущенный год после блестящего сезона. Ему было тяжело вернуться на прежний уровень. Может быть, у него что-то не так сработало с точки зрения психологии.
Очень хочется, чтобы у Ивана вновь получилось, чтобы он снова заиграл на своем высоком уровне. Это классный вратарь. Дай бог, чтобы возвращение получилось хорошим, и чтобы Федотов усилил не только «Спартак», но и КХЛ.
Я думаю, у него должно все получиться. Главное, чтобы у Федотова с психологией все было в порядке", — сказал Щитов.
Федотов — обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, лучший вратарь Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2021/22, серебряный призер Олимпийских игр.
Напомним, из-за пребывания в армии Федотов полностью пропустил сезон-2022/23.