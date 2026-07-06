«Миннесота» продлит контракт с Хантом на год. Кэпхит — 900 тысяч долларов (Майкл Руссо)

Об этом сообщает журналист Майкл Руссо.
Срок соглашения будет рассчитан на один год. Зарплата составит 900 тысяч долларов.
В сезоне-2025/26 Хант провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 6 передач при показателе полезности «минус 3».
Защитник Дэймон Хант подпишет новый контракт с «Миннесотой».
Об этом сообщает журналист Майкл Руссо.
Срок соглашения будет рассчитан на один год. Зарплата составит 900 тысяч долларов.
В сезоне-2025/26 Хант провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 6 передач при показателе полезности «минус 3».