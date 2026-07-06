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Дак, Ник Робертсон, Кребс и еще 12 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате

Ассоциация игроков НХЛ опубликовала список из 15 игроков, которые обратились в арбитраж по зарплате.

В список вошли Ксавье Бурго («Оттава»), Кирби Дак («Монреаль»), Джейми Драйсдейл («Филадельфия»), Джет Гривс («Коламбус»), Алекс Джефферис («Айлендерс»), Пейтон Кребс («Баффало»), Коннор Макмайкл («Сент-Луис»), Джейсон Робертсон («Даллас»), Ник Робертсон («Питтсбург»), Акира Шмид («Флорида»), Брэйден Шнайдер («Рейнджерс»), Ронан Сили («Каролина»), Коул Силлинджер («Коламбус»), Тревор Зеграс («Филадельфия»).

Ограниченно свободные агенты пока не смогли договориться со своими клубами о новом контракте.

Напомним, игроки вправе продлить соглашения со своими командами до начала разбирательств.