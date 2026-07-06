Чинахов подписал 3-летний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 6,25 млн долларов в год. Больше в команде получают только Карлссон и Кросби

Российский хоккеист заключил новое соглашение с «Пингвинс» на три года, по которому его среднегодовая зарплата составит 6,25 миллиона долларов.
Больше в команде зарабатывают только два хоккеиста — Эрик Карлссон (10 млн долларов в год) и Сидни Кросби (8,7 млн долларов в год).
Чинахов перешел в «Питтсбург» из «Коламбуса» по ходу минувшего сезона.
В составе «пингвинов» форвард набрал 36 (18+18) очков при полезности «плюс 4» в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф не отметился результативными действиями при полезности «минус 4» в 6 играх.
По прошлому контракту Чинахов зарабатывал 2,1 миллиона долларов в год.