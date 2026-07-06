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Чинахов подписал 3-летний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 6,25 млн долларов в год. Больше в команде получают только Карлссон и Кросби

25-летний нападающий Егор Чинахов подписал контракт с «Питтсбургом» на 18,75 миллиона долларов.

Источник: Спортс‘’

Российский хоккеист заключил новое соглашение с «Пингвинс» на три года, по которому его среднегодовая зарплата составит 6,25 миллиона долларов.

Больше в команде зарабатывают только два хоккеиста — Эрик Карлссон (10 млн долларов в год) и Сидни Кросби (8,7 млн долларов в год).

Чинахов перешел в «Питтсбург» из «Коламбуса» по ходу минувшего сезона.

В составе «пингвинов» форвард набрал 36 (18+18) очков при полезности «плюс 4» в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф не отметился результативными действиями при полезности «минус 4» в 6 играх.

По прошлому контракту Чинахов зарабатывал 2,1 миллиона долларов в год.