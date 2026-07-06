Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Минтюков и «Анахайм» продлили контракт на 5 лет и 36 млн долларов. В последнем сезоне есть ограничение на обмен — стоп-лист из 10 команд

«Анахайм» официально объявил о продлении контракта с защитником Павлом Минтюковым.

Источник: Спортс‘’

Срок соглашения — 5 лет. По данным PuckPedia, средняя зарплата (кэпхит) составит 7,2 млн долларов.

В первом сезоне (2026/27) 22-летний россиянин получит подписной бонус в размере 3 млн долларов. В последнем сезоне по этому договору (2030/31) есть ограничение на обмен — стоп-лист из 10 команд.

В прошлом регулярном чемпионате Минтюков провел 73 матча и набрал 22 (8+14) очка при полезности «минус 3». В плей-офф он не отметился результативными действиями за 12 игр при полезности «минус 5».

Ранее сообщалось, что один из клубов НХЛ сделал 22-летнему россиянину оффер-шит.