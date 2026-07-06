Минтюков и «Анахайм» продлили контракт на 5 лет и 36 млн долларов. В последнем сезоне есть ограничение на обмен — стоп-лист из 10 команд

Срок соглашения — 5 лет. По данным PuckPedia, средняя зарплата (кэпхит) составит 7,2 млн долларов.
В первом сезоне (2026/27) 22-летний россиянин получит подписной бонус в размере 3 млн долларов. В последнем сезоне по этому договору (2030/31) есть ограничение на обмен — стоп-лист из 10 команд.
В прошлом регулярном чемпионате Минтюков провел 73 матча и набрал 22 (8+14) очка при полезности «минус 3». В плей-офф он не отметился результативными действиями за 12 игр при полезности «минус 5».
Ранее сообщалось, что один из клубов НХЛ сделал 22-летнему россиянину оффер-шит.