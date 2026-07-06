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«Питтсбург» продлил контракты с вратарями Шиловым (год и 2,8 млн долларов) и Бломквистом (2 года, гибридное соглашение)

«Питтсбург» объявил о продлении контрактов с двумя вратарями.

25-летний Артур Шилов получил соглашение на год и 2,8 миллиона долларов (есть подписной бонус — 300 тысяч). Прошлый сезон стал для него первым в «Пингвинс», со статистикой латвийца можно ознакомиться здесь.

24-летний Йоэль Бломквист подписал гибридный договор — двусторонний в первом сезоне (зарплата 850 тысяч в НХЛ и 225 тысяч в АХЛ при гарантированном минимуме за сезон 300 тысяч) и односторонний во втором (900 тысяч).

В прошлом сезоне финн играл только за фарм-клуб, а в сезоне-2024/25 отметился 15 играми в НХЛ.