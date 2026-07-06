«Миннесоте» интересен Джек Хьюз. Клуб обращался к «Нью-Джерси» по поводу обмена (Майкл Руссо)

Об этом сообщил инсайдер The Athletic Майкл Руссо.
За «Уайлд» выступает старший брат Джека — защитник Куинн Хьюз.
Ранее сообщалось, что клубу интересен другой центральный нападающий — капитан «Детройта» Дилан Ларкин, запросивший обмен из клуба.
«Миннесота» обращалась к «Нью-Джерси» по поводу возможного обмена форварда Джека Хьюза.
Об этом сообщил инсайдер The Athletic Майкл Руссо.
За «Уайлд» выступает старший брат Джека — защитник Куинн Хьюз.
Ранее сообщалось, что клубу интересен другой центральный нападающий — капитан «Детройта» Дилан Ларкин, запросивший обмен из клуба.