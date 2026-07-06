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«Миннесоте» интересен Джек Хьюз. Клуб обращался к «Нью-Джерси» по поводу обмена (Майкл Руссо)

«Миннесота» обращалась к «Нью-Джерси» по поводу возможного обмена форварда Джека Хьюза.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщил инсайдер The Athletic Майкл Руссо.

За «Уайлд» выступает старший брат Джека — защитник Куинн Хьюз.

Ранее сообщалось, что клубу интересен другой центральный нападающий — капитан «Детройта» Дилан Ларкин, запросивший обмен из клуба.