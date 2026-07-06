Плющев о Ларионове как тренере: «Имеем один яркий год — и четыре сезона “клюквы-малины”. Теперь требования в СКА будут максимальными»

Откровенно говоря, меня это напрягает. Я — сторонник нашей тренерской школы, классической. У нас было дурным тоном искать крайних среди помощников, всю ответственность всегда нес главный тренер. Помню, как в «Северстали» у нас заболели 11 игроков — и мы выпали из тройки в восьмерку. Но даже в этом случае искал проблемы в себе, а не в помощниках или игроках.