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Плющев о Ларионове как тренере: «Имеем один яркий год — и четыре сезона “клюквы-малины”. Теперь требования в СКА будут максимальными»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает тренерскую деятельность Игоря Ларионова неоднозначной.

Источник: Спортс‘’

— В прошлом сезоне вы оценили работу Игоря Ларионов и К как скромную. Что ждете в предстоящем сезоне?

— Весь чемпионат СКА качало по волнам. Не было понятно, в какой хоккей команда хочет играть, ее потолком был первый раунд, что и показала серия против ЦСКА.

Причину такого неровного выступления перманентно находили. Речь шла о помощниках главного тренера, их активно, извините за выражение, ротировали. Причем этот процесс шел и летом, в СКА опять новые ассистенты.

Откровенно говоря, меня это напрягает. Я — сторонник нашей тренерской школы, классической. У нас было дурным тоном искать крайних среди помощников, всю ответственность всегда нес главный тренер. Помню, как в «Северстали» у нас заболели 11 игроков — и мы выпали из тройки в восьмерку. Но даже в этом случае искал проблемы в себе, а не в помощниках или игроках.

Думаю, именно главный тренер СКА станет решающим фактором в предстоящем сезоне. Прошедший сезон ему простили, но теперь требования, видимо, будут максимальными.

— Верите в Ларионова?

— Несколько десятков лет назад Игорь играл в великих командах — ЦСКА и сборной СССР, выполнял роль центрфорварда уникальной пятерки. Был хоккеистом мирового уровня.

О Ларионове-тренере мнения пока нет. Да, у него был первый и прорывной сезон в «Торпедо», когда молодая команда показала свежий, интересный, комбинационный хоккей. Но потом в «Северсталь» ушел его помощник [Андрей Козырев] — и в Нижнем Новгороде началась чехарда — как на лавке, так и на льду. Которая, впрочем, продолжилась и в первом армейском сезоне.

Так что имеем один яркий год — и четыре сезона «клюквы-малины». Пока оценка не вырисовывается.

— Получается, впереди у Ларионова — момент истины?

— Думаю, именно так предстоящий сезон и будут воспринимать в Санкт-Петербурге — и руководители, и болельщики. С их стороны все сделано, чтобы показать результат. Есть полный штат качественных игроков — и полные трибуны, — сказал Плющев.

Ларионов ест малину после матчей — снимает стресс, пока нельзя налить красного вина?