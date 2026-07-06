«Питтсбург» подписал Дэвида Густафссона на год, контракт двусторонний. Ранее клуб выменял форварда у «Виннипега»

26-летний швед заключил с «Пингвинс» двустороннее соглашение сроком на один год. Зарплата в НХЛ — 850 тысяч долларов, в АХЛ — 350 тысяч, гарантированный минимум за сезон — 425 тысяч.
Ранее нападающий выступал за «Виннипег» (с 2019 года). В общей сложности он провел 149 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 20 (6+14) очков. В 11 играх в плей-офф забросил 2 шайбы.
При этом весь прошлый сезон Густафссон отыграл в АХЛ за «Манитобу» — 48 игр в регулярке и 32 (10+22) балла. В 7 играх в плей-офф добавил 4 (1+3) очка.