Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Питтсбург» подписал Дэвида Густафссона на год, контракт двусторонний. Ранее клуб выменял форварда у «Виннипега»

«Питтсбург» объявил о подписании контракта с форвардом Дэвидом Густафссоном.

26-летний швед заключил с «Пингвинс» двустороннее соглашение сроком на один год. Зарплата в НХЛ — 850 тысяч долларов, в АХЛ — 350 тысяч, гарантированный минимум за сезон — 425 тысяч.

Ранее нападающий выступал за «Виннипег» (с 2019 года). В общей сложности он провел 149 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 20 (6+14) очков. В 11 играх в плей-офф забросил 2 шайбы.

При этом весь прошлый сезон Густафссон отыграл в АХЛ за «Манитобу» — 48 игр в регулярке и 32 (10+22) балла. В 7 играх в плей-офф добавил 4 (1+3) очка.