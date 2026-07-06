Вячеслав Быков: «Овечкин и в 45 лет будет одним из лучших в КХЛ. Возвращение в “Динамо” было бы красивой историей. Внимание к клубу будет запредельным»

Ранее 40-летний форвард продлил контракт с «Вашингтоном» на один сезон.
"Овечкин — уникальный спортсмен, который знает и чувствует свое тело на сто процентов. Он держит высочайший уровень игры на протяжении двух десятилетий. Думаю, о каком-то резком спаде говорить не придется.
Возвращение в «Динамо»? Это была бы красивая история. У Александра огромное количество болельщиков в России. Внимание к «Динамо» будет запредельным в таком случае.
Что касается возраста, Александр будет одним из лучших в КХЛ и в 45 лет. Это большой мастер", — сказал Быков.
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