Третьяк об Овечкине в КХЛ: «Главное, чтобы Саша сам хотел — он уже не такой молодой. Каждый бы хотел видеть такую звезду»

40-летний нападающий ранее продлил контракт с «Вашингтоном» на год.
"Возвращение Овечкина в Россию? О планах лучше спросить его самого. Каждый бы хотел видеть такую звезду в КХЛ.
Главное, чтобы сам Овечкин хотел играть в России. Будут ли у него силы? Все-таки Саша уже не такой молодой", — сказал Третьяк.
Аршавин не поздравил Овечкина с продлением контракта с «Вашингтоном»: «Стесняюсь писать. У меня есть его номер. Если я ему позвоню или напишу, глобально ничего не изменится».
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