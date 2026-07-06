Дементьев об Овечкине: «До рекорда всего 10 шайб — нужно было себя заставить, даже если сил нет. Это единственный шанс в жизни»

40-летний россиянин заключил соглашение на год и сможет заработать до 9 млн долларов за сезон с учетом бонусов.
"Со спортивной точки зрения Овечкин сделал все верно. Единственный шанс в жизни дается установить рекорд по голам в НХЛ [с учетом плей-офф] и быть номером один.
Там всего-то нужно 10 шайб. Так что нужно делать, двигаться вперед, выполнять. Даже если сил не было, нужно было себя заставить сделать этот шаг.
А с финансовой точки зрения сравнить зарплаты НХЛ и КХЛ невозможно", — сказал Дементьев.
Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. Рекорд по этому показателю у Уэйна Гретцки — 1016 голов.
Третьяк об Овечкине в КХЛ: «Главное, чтобы Саша сам хотел — он уже не такой молодой. Каждый бы хотел видеть такую звезду».