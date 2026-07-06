Александр Овечкин: «Моя семья сказала: “Давай поиграем еще год, или, может быть, два”. Когда смотришь на состав “Вашингтона”, понимаешь, что это претендент на Кубок Стэнли»

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
2 июля 40-летний игрок заключил новый договор с клубом на год.
"Когда смотришь на наш состав, понимаешь, что это претендент на Кубок Стэнли.
Я разговаривал со своей семьей, и они сказали: «Хорошо, давай поиграем еще один год, или, может быть, два, я не знаю…» Я все еще могу играть и приносить энергию в раздевалку и на лед", — сказал Овечкин.
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