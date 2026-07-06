Овечкин о том, будет ли этот сезон последним: «Не знаю, посмотрим. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы показать, что я все еще хороший игрок, помочь команде побеждать»

2 июля 40-летний игрок заключил новый договор с клубом на год.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
Овечкин ответил на вопрос о том, станет ли этот сезон НХЛ для него последним.
«Я не знаю. Посмотрим. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы вернуться в этом сезоне, показать, что я все еще хороший игрок, помочь команде побеждать», — сказал Овечкин.
Александр Овечкин: «Моя семья сказала: “Давай поиграем еще год, или, может быть, два”. Когда смотришь на состав “Вашингтона”, понимаешь, что это претендент на Кубок Стэнли».