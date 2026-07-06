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Овечкин о продлении контракта с «Вашингтоном»: «На заключение сделки ушло около 10 минут. Я хочу бороться за Кубок Стэнли. Видел, что команда подписала претендентов на трофей»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о продлении контракта с командой.

Источник: Спортс‘’

2 июля 40-летний игрок заключил новый договор с клубом на год.

"После окончания сезона я разговаривал с [президентом по хоккейным операциям Брайаном Маклелланом и генменеджером Крисом Патриком], а затем с [тренером Спенсером Карбери]. И я сказал Крису, что мне нужно время, чтобы поговорить о своем будущем с семьей. Шанс на победу очень важен для меня, если я вернусь. Я хочу бороться за Кубок Стэнли.

Я видел, что сделала команда. Конечно, тяжело видеть, что мы потеряли отличных игроков и замечательных ребят, но после этого я увидел, что мы подписали и выменяли претендентов на Кубок Стэнли, понимаете? А потом я сказал Крису: «Хорошо, давай заключим сделку». И, конечно же, на заключение сделки ушло около 10 минут", — сказал Овечкин.

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