Овечкин о продлении контракта с «Вашингтоном»: «На заключение сделки ушло около 10 минут. Я хочу бороться за Кубок Стэнли. Видел, что команда подписала претендентов на трофей»

"После окончания сезона я разговаривал с [президентом по хоккейным операциям Брайаном Маклелланом и генменеджером Крисом Патриком], а затем с [тренером Спенсером Карбери]. И я сказал Крису, что мне нужно время, чтобы поговорить о своем будущем с семьей. Шанс на победу очень важен для меня, если я вернусь. Я хочу бороться за Кубок Стэнли.