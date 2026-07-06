Чинахов об игре с Малкиным: «Он может делать не все так быстро, но настолько точно и элегантно, что не докопаешься, сколько ему лет»

— Каково играть с Малкиным? Говорят, он уже в центр не встает.
— Бывает, встает. Но редко.
— У него по-прежнему видение площадки на высочайшем уровне?
— Да. Он может делать не все так быстро, но настолько точно и элегантно, что не докопаешься, сколько ему лет.
— Вы обсуждали его непонятные удаления и дисквалификации?
— Да, мы с ним обсуждали непонятные удаления.
— Смеетесь?
— Конечно, — сказал Чинахов.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше