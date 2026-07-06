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Чинахов об игре с Малкиным: «Он может делать не все так быстро, но настолько точно и элегантно, что не докопаешься, сколько ему лет»

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов поделился впечатлениями от игры с 39-летним форвардом Евгением Малкиным.

Источник: Спортс‘’

— Каково играть с Малкиным? Говорят, он уже в центр не встает.

— Бывает, встает. Но редко.

— У него по-прежнему видение площадки на высочайшем уровне?

— Да. Он может делать не все так быстро, но настолько точно и элегантно, что не докопаешься, сколько ему лет.

— Вы обсуждали его непонятные удаления и дисквалификации?

— Да, мы с ним обсуждали непонятные удаления.

— Смеетесь?

— Конечно, — сказал Чинахов.

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