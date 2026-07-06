Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине: «В конце сезона Алекс дал нам понять: “Делайте то, что вам нужно, в это межсезонье, а потом мы сможем обсудить, как будет выглядеть мой контракт”

«Алекс отлично проявил себя, когда мы встретились в конце сезона, перед тем как он вернулся в Россию. Он дал нам понять: “Делайте то, что хотите, в это межсезонье, делайте то, что вам нужно, а потом мы сможем обсудить, как будет выглядеть мой контракт”. Это позволило нам действовать агрессивно в том, как и на что мы хотели нацелиться, и совершить некоторые из тех сделок, которые мы совершили.