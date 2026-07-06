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Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине: «В конце сезона Алекс дал нам понять: “Делайте то, что вам нужно, в это межсезонье, а потом мы сможем обсудить, как будет выглядеть мой контракт”

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о продлении контракта с форвардом Александром Овечкиным.

Источник: Спортс‘’

2 июля 40-летний игрок заключил новый договор с клубом на год.

«Алекс отлично проявил себя, когда мы встретились в конце сезона, перед тем как он вернулся в Россию. Он дал нам понять: “Делайте то, что хотите, в это межсезонье, делайте то, что вам нужно, а потом мы сможем обсудить, как будет выглядеть мой контракт”. Это позволило нам действовать агрессивно в том, как и на что мы хотели нацелиться, и совершить некоторые из тех сделок, которые мы совершили.

Я не слишком беспокоился о том, что он вдруг придет и потребует чего-то, чего мы не можем сделать; я знал, что он будет работать с нами. Мы просто хотели убедиться, что ему тоже все нравится, и я думаю, он тоже очень доволен тем, как все сложилось", — сказал Патрик.

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