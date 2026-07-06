Виктор Федоров о драфте: «Сиэтл» — клуб, куда я хотел попасть больше всего. Эмоции самые позитивные, было приятно увидеть свою фамилию по телевизору"

Федоров был выбран «Сиэтлом» под общим 99-м номером.
— Следил за драфтом в Майами. Эмоции от драфта самые позитивные, было приятно увидеть свою фамилию по телевизору. Возможно, хотелось раньше быть выбранным, чем в четвертом раунде, но главное, что команда выбрала меня та, в которую я хотел попасть.
С драфтом меня много кто поздравил: родственники, близкие и друзья. Менеджеры меня тоже поздравили с драфтом. Сказали, что рады меня видеть в их организации и ждут моего приезда.
— Чувствовал ли, что задрафтует «Сиэтл»?
— Да, я туда и хотел. Это клуб, куда я хотел попасть больше всего.
— Какие клубы еще проявляли интерес?
— Сложно сказать. Не было, наверное, команды, которая бы выделялась. Для меня выбор на драфте — это отметка, что движусь в правильном направлении, и делаю все, что нужно. Главное — это не останавливаться и продолжать работать дальше, — сказал Федоров.