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Виктор Федоров о драфте: «Сиэтл» — клуб, куда я хотел попасть больше всего. Эмоции самые позитивные, было приятно увидеть свою фамилию по телевизору"

Нападающий системы «Торпедо» Виктор Федоров поделился впечатлениями от драфта НХЛ-2026.

Источник: Спортс‘’

Федоров был выбран «Сиэтлом» под общим 99-м номером.

— Следил за драфтом в Майами. Эмоции от драфта самые позитивные, было приятно увидеть свою фамилию по телевизору. Возможно, хотелось раньше быть выбранным, чем в четвертом раунде, но главное, что команда выбрала меня та, в которую я хотел попасть.

С драфтом меня много кто поздравил: родственники, близкие и друзья. Менеджеры меня тоже поздравили с драфтом. Сказали, что рады меня видеть в их организации и ждут моего приезда.

— Чувствовал ли, что задрафтует «Сиэтл»?

— Да, я туда и хотел. Это клуб, куда я хотел попасть больше всего.

— Какие клубы еще проявляли интерес?

— Сложно сказать. Не было, наверное, команды, которая бы выделялась. Для меня выбор на драфте — это отметка, что движусь в правильном направлении, и делаю все, что нужно. Главное — это не останавливаться и продолжать работать дальше, — сказал Федоров.