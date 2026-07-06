Виктор Федоров о драфте: «Сиэтл» — клуб, куда я хотел попасть больше всего. Эмоции самые позитивные, было приятно увидеть свою фамилию по телевизору"

— Сложно сказать. Не было, наверное, команды, которая бы выделялась. Для меня выбор на драфте — это отметка, что движусь в правильном направлении, и делаю все, что нужно. Главное — это не останавливаться и продолжать работать дальше, — сказал Федоров.