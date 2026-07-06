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Овечкин о ЧМ-2026: «США сейчас играют невероятно, и они играют дома. Мне нравятся их шансы против Бельгии»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением об игре сборной США по футболу на чемпионате мира-2026.

Источник: Спортс‘’

В ⅛ финала турнира команда будет противостоять Бельгии.

— Я знаю, что ты большой поклонник футбола. Что думаешь о шансах США сегодня вечером против Бельгии?

— Ну, вы видите, сколько хороших команд уже выбыло из турнира…

США сейчас играют невероятно, и они играют дома. Мне нравятся их шансы, — сказал Овечкин.

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