Овечкин о ЧМ-2026: «США сейчас играют невероятно, и они играют дома. Мне нравятся их шансы против Бельгии»

В ⅛ финала турнира команда будет противостоять Бельгии.
— Я знаю, что ты большой поклонник футбола. Что думаешь о шансах США сегодня вечером против Бельгии?
— Ну, вы видите, сколько хороших команд уже выбыло из турнира…
США сейчас играют невероятно, и они играют дома. Мне нравятся их шансы, — сказал Овечкин.
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