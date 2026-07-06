Чинахов о Кросби: «Самый простой человек, который есть, с ним можно общаться на любые темы. Подходит, спрашивает, помогает, чем может. Малыч такой же»

— С одной стороны, ты приходишь в команду, которая по разным причинам не фаворит. Но там есть мастера, а ты летаешь по льду и забиваешь. Это ведь не просто смена обстановки. «Коламбус» с «Питтсбургом» похожи.
— Да, города недалеко находятся. Но когда тренер тебе доверяет, с тобой постоянно разговаривают, после игр подсказывают — это другое.
Первое время тоже было страшно играть с партнерами. Где-то не отдашь им шайбу или что-то еще. Но там сразу дали понять: когда выходишь с Кросби или Малкиным, нужно чуть больше внимания уделять защите, потому что они уже не так это отрабатывают. В целом, мне кажется, это смена обстановки и какой-то чистый лист.
— Меня действительно удивило, что ты стал играть в обороне. В какой момент это произошло? Не после перехода в «Питтсбург», а еще в «Коламбусе»?
— Еще в «Коламбусе». Не помню точно, кто тогда был тренером. По-моему, Паскаль Венсан. Он много разговаривал со мной на эту тему: чем быстрее ты вернешься в оборону, заберешь шайбу, тем быстрее пойдешь в атаку. Эти слова как-то засели.
Мы с Бобом Хартли много общаемся, он мне тоже много подсказывает. Наверное, это основная вещь, которой я последние два года стал уделять больше внимания, чем раньше. Игра все равно меняется, и сам меняешься. Понимаешь, что это нужно. Рад, что пришел к этому раньше, а не позже.
— Расскажи про «Питтсбург». Там есть великие игроки, признанные во всем мире. Тот же Кросби — икона. Как с ним взаимодействовать?
— Честно, я боялся. Но в целом это вообще самый простой человек, который есть. С ним можно общаться на любые темы. Подходит, спрашивает, помогает, чем может. Да и Малыч такой же.
— К нему просто не надо подходить?
— Да, он сам подойдет, — сказал Чинахов.