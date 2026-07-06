Чинахов о Кросби: «Самый простой человек, который есть, с ним можно общаться на любые темы. Подходит, спрашивает, помогает, чем может. Малыч такой же»

Мы с Бобом Хартли много общаемся, он мне тоже много подсказывает. Наверное, это основная вещь, которой я последние два года стал уделять больше внимания, чем раньше. Игра все равно меняется, и сам меняешься. Понимаешь, что это нужно. Рад, что пришел к этому раньше, а не позже.