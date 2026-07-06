Вайсфельд о словах Лукашенко про Квартальнова: «Дальше что, волчий билет выписывать? У Яковлева своя точка зрения, “Локомотиву” нужен опытный тренер»

Да, не выигрывал ничего, но зато с большим опытом работы. Наверное, с одной стороны, можно говорить, что он ничего не выиграл как тренер, а с другой стороны, можно говорить, что у него незакрытый гештальт и он должен в своей карьере галочку поставить и выиграть.