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Вайсфельд о словах Лукашенко про Квартальнова: «Дальше что, волчий билет выписывать? У Яковлева своя точка зрения, “Локомотиву” нужен опытный тренер»

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером «Локомотива».

Источник: Спортс‘’

— Дмитрий Квартальнов получил критику в Минске на высшем уровне от Александра Лукашенко, но при этом был приглашен в чемпионский «Локомотив». Вас такой парадокс вообще не удивляет в нашей лиге?

— А что, надо волчий билет выписывать? Лукашенко сказал, дальше что? У Лукашенко своя точка зрения, у Яковлева — своя.

— Логика Ярославля в принципе вам понятна? Почему они решили такую кандидатуру выбрать себе? Не самая однозначная, скажем честно.

— Я не очень удивился. Я думаю, что они рассуждают следующим образом: у них уже несколько лет практически неизменная команда, опытная, нужен опытный тренер. Квартальнов — опытный тренер.

Да, не выигрывал ничего, но зато с большим опытом работы. Наверное, с одной стороны, можно говорить, что он ничего не выиграл как тренер, а с другой стороны, можно говорить, что у него незакрытый гештальт и он должен в своей карьере галочку поставить и выиграть.

— Как считаете, у Дмитрия Вячеславовича это последний шанс на топ-уровне?

— Кто знает, жизнь так складывается порой, что подкидывает непредсказуемые сюжеты. Пока что ему надо отработать хорошо этот контракт. А дальше видно будет, это последний, предпоследний или еще десятки будут предложений. Никогда не знаешь, как сложится, — сказал Вайсфельд.

Лукашенко о Квартальнове: «Тренер должен был подвести команду к плей-офф, но она провалилась. С “Ак Барсом” играли безвольно, говорю как немного разбирающийся в хоккее человек».