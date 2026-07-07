Овечкин об игре Месси и Роналду на ЧМ-2026: «Потрясающе, я действительно впечатлен. Мы смотрели почти все их матчи»

2 июля 40-летний хоккеист заключил новый договор с клубом на год.
— Когда ты видишь таких парней на чемпионате мира, как Месси, Роналду и, конечно же, Леброна в НБА, Джоковича, на каком высоком уровне они все еще играют, приходило ли тебе это в голову, когда ты принимал свое решение о контракте?
— Да, если посмотреть на Месси и Роналду, эти игроки показывают пример того, что если ты можешь продолжать демонстрировать свой уровень, свое мастерство, то это потрясающе.
Мы смотрели почти все матчи Месси и Роналду. И вы видели, как они играли. Это потрясающе, я действительно впечатлен этим, — сказал Овечкин.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше