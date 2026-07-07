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«Рейнджерс» подписали контракт с Трюдо на год. Кэпхит — 850 тысяч долларов

«Рейнджерс» объявили о подписании соглашения с защитником Уильямом Трюдо.

Источник: Спортс‘’

Срок контракта рассчитан на один год. По данным PuckPedia, зарплата составит 850 тысяч долларов.

Трюдо перешел в «Рейнджерс» в результате обмена из «Монреаля» 26 июня.

В его активе 20 (8+12) очков в 67 играх сезона-2025/26 в АХЛ с учетом плей-офф.